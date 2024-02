Iker Jiménez reacciona al revuelo de los libreros contra la Inteligencia Artificial: "Es ridículo ponerse a llorar"

Todo esto viene por el hecho de que la portada de una novela que trata sobre Juana de Arco está hecha con Inteligencia Artificial, algo que ha suscitado polémica : “Varios libreros , muy indignados, protestan devolviendo los libros, pues no están a favor. Pero, queridos amigos, no se puede ir contra lo inexorable”.

“Entonces, ¿yo qué digo, el que hace un collage tampoco es arte porque las piezas no son suyas? ¿El arte digital no es arte? ¿La fotografía tampoco porque no está pintada?”, se pregunta Iker al respecto. “Todo esto ya ha pasado antes, pero no se puede ir contra lo inexorable. Deberán adaptarse”, añade.