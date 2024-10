Primeras palabras de Carlos Mazón sobre las inundaciones de la DANA: "Ya hay cuerpos sin vida que se han hallado"

Carlos Mazón ha anunciado las peores noticias: "Estamos empezando a poder acceder a zonas donde hasta hace bien poco no se podía acceder. Os tengo que decir que podemos confirmar que hay ya cuerpos sin vida que se han hallado" . El presidente de la comunidad ha explicado que no van a dar más información por el momento.

"Por respeto a las familias no vamos a dar más datos porque tienen que conocerlo de manera adecuada. Hay familias que todavía no tienen esta confirmación", ha señalado Carlos Mazón. Después de ver las declaraciones del presidente, Nacho Abad, David Aleman y el resto de colaboradores han criticado la organización que ha habido ante esta catástrofe .

"Quizá un poco tarde, señor Mazón . A lo mejor debería usted empezar a dar explicaciones", decía Nacho Abad antes de que Mazón hablase. Tras escucharle han reiterado que la actitud y el mensaje no han sido los más adecuados. "A medida que vayan pasando las horas desgraciadamente habrá más números de víctimas mortales" , ha comentado David Aleman.

"Mi percepción es que esto va a ser muy grave. Ojalá me equivoque", ha subrayado Nacho Abad. El resto de los colaboradores han sido muy críticos con el presidente de la Generalitat Valenciana: "Esto no lo había visto nunca en España y luego el nivel de dejadez..." Los tertulianos han explicado que tenía que haber avisado a la población para que no salieran de sus casas.