Marisol Burón, sobre la prisión permanente revisable del asesino de Marta Calvo: "Le he jodido la vida, se ha hecho justicia"

"Estoy contenta por la condena, pero lo estaría mucho más si tuviese el cuerpo de mi hija", ha señalado con tristeza la madre de Marta Calvo. "No cabía otra condena que no fuera esta", ha comentado después. Nacho Abad y David Aleman le han hecho una pregunta clave para entender su desesperación.

"¿Permitirías que se le rebajase la condena a cambio del cadáver de tu hija?", le ha dicho el presentador. Marisol Burón no se lo ha pensado y ha dicho que sí: "Se habló con él y dijo que no". La madre de Marta Calvo ha señalado que Jorge Ignacio Palma nunca va a confesar dónde se encuentra el cadáver.

"Él no lo va a decir porque le he jodido la vida. No va a salir de la cárcel con vida", ha contado Marisol. Tras esto, ha explicado que el asesino de su hija no tiene sentimientos: "Es una venganza, lo suyo es venganza. Él no tiene sentimientos, no es una persona humana, es una asesino en serie".