La abogada de Nilson Domínguez, sobre los audios de Rodolfo Sancho: "¿Cómo se llama eso? Un testigo que está siendo comprado"

Milenyi ha asegurado lo que dijo su cliente: "Obviamente Nilson dijo que no iba a ir a Tailandia a decir algo que él no cometería". Después de toda esta información, la abogada ha comentado lo que hicieron los abogados y el actor. Según la abogada, Rodolfo dijo lo siguiente sobre las transferencias que se han realizado a Nilson Domínguez: "No puede aparecer nunca que yo estoy pagando para ser testigo".