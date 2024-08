Juango Ospina revela que se han comprado testigos en el juicio de Daniel Sancho: "Las voluntades hay que comprarlas"

Los abogados de Daniel Sancho han peleado en demostrar durante todo este tiempo que su cliente no mató al cirujano con premeditación. Sin duda, la clave de la sentencia es precisamente si fue un asesinato premeditado o no . 'Código 10' ha podido hablar con Juango Ospina, abogado de la familia del Arrieta .

"Creo que no ha habido un trato en igualdad de condiciones para las partes, que cada uno saque las conclusiones", ha revelado el abogado. Tras esto, el presentador ha insistido si ha habido dinero por el medio . Juango Ospina ha sido muy sincero y ha asegurado que sí podría haber .

"Las voluntades hay que comprarlas con algún tipo de remuneración. No ha habido un trato que yo considere igualitario", ha señalado el abogado de la familia de Arrieta. Nacho Abad se ha quedado muy sorprendido con estas declaraciones de Juango Ospina: "Me estoy quedando muy preocupado. Ha utilizado el verbo comprar, comprar testigos y voluntades".

Juango Ospina ha revelado el motivo por el que no denunció estas irregularidades cuando supuestamente supieron que existían: "Nos pusimos en contacto con la familia Arrieta para ver qué querían hacer, si querían poner una denuncia por obstrucción a la justicia". No obstante, Ospina ha señalado que no lo hicieron porque como abogados sabían que demostrar eso sería muy difícil.