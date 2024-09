Un soltero sorprende a su cita al contarle que tiene nueve hijos: "Yo ya lo veo medio normal lo mío"

Gonzalo ha llegado a 'First dates' para encontrar de nuevo el amor después de tres relaciones y nueve hijos

Mónica se ha sorprendido mucho cuando Lalo le ha contado que tenía nueve niños: "Así de sopetón..."

Dosel, exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', reaparece en busca del amor: "El grado de compromiso no lo tengo"

Por las puertas del restaurante del amor ha llegado Gonzalo, un hombre de 39 años con una particularidad. El soltero se ha presentado a 'First dates' teniendo nueve hijos: "Es una vida un poco ajetreada, divertida y sin tiempo para nada". Lalo ha saludado a Carlos Sobera y le ha explicado que el hijo más pequeño solo tenía ocho meses.

Sin embargo, Lalo ha ido al programa para volver a encontrar el amor: "Estoy dispuesto a volver a enamorarme". Por el recibidor del restaurante ha aparecido Mónica, una camarera de 49 años. Las primeras impresiones de Lalo han sido muy buenas: "Me ha gustado mucho su sonrisa".

Mónica ha señalado antes de conocer a Lalo que lo que buscaba de un hombre era que le gustasen los niños porque ella tenía cuatro. Tras esto, Carlos Sobera les ha invitado a pasar al comedor para disfrutar de la velada. Lo primero que le ha dicho Lalo a Mónica es que no aparentaba que tenía 49 años.

"No me cuido mal", le ha respondido ella muy alegre. La camarera se ha quedado muy sorprendida cuando Lalo le ha confesado que tenía nueve hijos: "Yo ya me quejo con cuatro y me da miedo decirlo, pero así de sopetón que son nueve..." Sin embargo, Lalo no se ha sorprendido con la cantidad de hijos que tenía su cita: "Para mí cuatro hijos es lo normal".

Ambos se han puesto a decir los nombres y las edades de cada niño y Mónica ha terminado la conversación sin enterarse de nada. "Trabajo por ellos, vivo por ellos, respiro por ellos...", ha comentado Lalo. "Eres muy valiente, demasiado. Yo no quiero más niños", le ha confesado Mónica en la cena.

La cita solo ha tenido un tema de conversación: los hijos de ambos. Mónica ha sido un poco atrevida y le ha preguntado si eran todos de la misma madre. Lalo le ha señalado que eran de tres madres diferentes y la última relación había terminado hace 5 meses. "¿Y ya estás tan lanzado?", le ha preguntado Mónica sorprendida.

Aunque la cena entre ambos ha sido muy agradable, ninguno de los dos ha sentido la chispa que necesitaban para encontrar el amor. "Muy buena persona, pero no me acompaña conmigo", ha explicado Mónica sobre la cita. Por otro lado, Lalo tampoco ha notado ninguna química con su acompañante: "La veo más como una amiga".

La decisión final de Mónica y Lalo en 'First dates'

Las flechas del amor de Cupido no han hecho efecto en Mónica y Lalo. Los dos han estado de acuerdo en no seguir conociéndose y han rechazado tener una segunda cita en un futuro. "Como atractivo para tener como pareja que me atraiga, en ese sentido no", ha explicado Mónica con mucha sinceridad.