Estos lápices no son todos iguales. ¿Te atreves a encontrar los que tienen doble punta?

Reto viral: Encuentra los lápices que tienen doble punta

No podíamos esperar más para intentar resolver este acertijo visual que se ha hecho viral en redes. Son muchos los que han picado, porque el dibujo es muy sencillo, pero nos ha puesto a prueba más de lo que imaginábamos, y eso nos flipa. Y ahora, claro, queremos retarte a ti para que lo resuelvas. ¿Te atreves? ¿Sí? Sabíamos que no nos ibas a fallar, así que vamos al lío.

Se trata de encontrar entre todos estos lápices los que tienen doble punta. Son tres en total, y están repartidos por toda la ilustración. Eso sí, hay que conseguirlo en menos de 10 segundos. Sabemos que es poco tiempo, pero por algo es un reto ¿no? Aquí tienes la imagen llena de lápices, por lo que el momento de encontrar los tres lápices de doble punta ha llegado ¡Tiempo!

¿Lo has conseguido? ¿Has encontrado los tres lápices escondidos? ¡Enhorabuena! Está claro que tienes un cerebro privilegiado y una rapidez visual alucinante. Pero si no has visto todos (o ninguno) don’t worry, recuerda que era un reto super difícil. Pero aquí estamos para decirte que ahora el tiempo lo pones tú y que, además, te vamos a dar alguna pista:

• Uno de los lápices está en la parte inferior del dibujo, en la parte izquierda

• Otro está más bien arriba (pero no del todo)

• Y el último está más o menos a la mitad del dibujo, un poco a la derecha

Con estas pistas es imposible que no los encuentres, así que ¡a por ello! Seguro que ahora sí los tienes, así que no esperes más para comprobar que este acertijo no se te ha resistido.