'LemonGrass', la banda que lo está petando en México: "Queremos llegar a mil lugares"

La banda lleva años arrasando en México y ha escogido España para presentar single nuevo

Simpáticos, divertidos e impredecibles: conocemos un poco más a todos sus componentes

El festival 'Coca-Cola Music Experience' nos ha dado la oportunidad de conocerlos en directo

Con ellos llegó el escándalo o, por lo menos, un buen rato de diversión: Sophie, Paula, Nathan, Yael, Ivanna y Emiliano son los componentes de 'LemonGrass'. En Coca-Cola hemos hablado con ellos y, desde luego que además de su acento mexicano, también nos han contagiado sus buenas vibras. Son casi como hermanos y les gusta jugar al despiste: su primera travesura es hacernos el lío con sus nombres ¡y lo mejor de todo es que por poco lo consiguen!

Dentro de su superagenda nos hacen un hueco y nos hablan de su día a día, de su convivencia, de los auditorios que llenan en México y de todos sus éxitos. Lo mejor de todo es que es la primera vez que pisan España y han escogido el festival 'Coca-Cola Music Experience' para estrenar su nuevo single al mundo entero, ¡menudo privilegio!

Es la primera vez que venís a España. No sé si habéis tenido mucho tiempo para aterrizar y lo primero que quiero saber es, ¿qué os ha llamado más la atención de Madrid? Aquí podéis contarme cualquier curiosidad:

Sophie: Todos queremos turistear y conocer bien Madrid. Ahorita estamos de promoción y siempre decimos que queremos ir a este sitio y terminamos conociéndolo por la ventana. Hemos pasado por Callao, por la Puerta del Sol, también hemos visto la Puerta de Alcalá, vimos la fuente en la que cuando ganan un partido van a celebrar… pero todo es pasando rápido. Nos encantan las tiendas y el estilo de aquí de España. Todo es súper cool. Aquí vas caminando por la calle y el ochenta por ciento de la gente se viste bien. La mayoría se visten muy padres.

Escogisteis el 'Coca-Cola Music Experience' para estrenar por todo lo alto vuestro single, ¿qué es para vosotros este gran escenario?

Paula: Como bien dices va a ser la primera vez que estrenemos y cantemos nuestro nuevo sencillo 'Pensando en ti', que sale ese mismo día en todas las plataformas digitales. Estamos súper emocionados porque no es solo estrenar un sencillo, sino estrenarlo en otro país y en otro continente. Esperamos que vaya increíble y que a la gente de España le guste nuestra música, que se sientan identificados porque nosotros al final nos debemos a nuestros 'lemoners' y a conquistar los oídos de las demás personas.

“Nos encanta el estilo de España. Aquí todo es supercool”

Allí vais a estar arropados por muchos artistas, ¿alguno de ellos os gusta en especial?

Sophie: Yo soy súper fan de Morat. Creo que a todos nos gustaría en un futuro hacer una colaboración con algún cantante español. Ya que estamos aquí tenemos que aprovechar. Todos coincidimos en que nos gusta mucho Rosalía y a mí personalmente me encanta Aitana. Me encanta su música y todo lo que hace y también David Bisbal y Pablo Alborán. Son admirables.

Paula: Realmente estamos muy contentos de que se nos haya tenido en cuenta para este festival tan grande porque todos los artistas que van son súper conocidos a nivel internacional. Y está increíble saber que de algún modo nos están teniendo en cuenta en este tipo de eventos tan grandes.

¿Tenéis algún ritual o manía antes de subiros a un escenario?

Nathan: Algo que sí solemos hacer cinco minutos antes de salir al escenario es hacer un círculo en donde nos deseamos buenas vibras y luego nos tomamos de las manos como para pasar nuestra energía. Yo aprieto con mi mano derecha la mano del de al lado y cuando él siente este apretón tiene que hacer lo mismo con el siguiente. Y así cada vez más rápido. Entonces se va pasando como un círculo de apretones y te juro que se siente como que nos estamos transmitiendo pura buena energía para darlo todo en el escenario.

¿A alguno de vosotros le gustan mucho los limones? ¿A quién se le ocurrió la idea del nombre?

Emiliano: 'LemonGrass' es el nombre del grupo y se formó por un favor interno que teníamos nosotros. Todo surgió un día comiendo en un restaurante con unos limones. Yo me los ponía en la boca y todos lo empezamos a hacer. Hicimos el reto de a ver quién ponía la cara más chistosa con el ácido y quien perdía tenía otro reto o le hacíamos el abrazo del oso. A esto jugamos mucho tiempo hasta que un día nos preguntaron que qué nombre le queríamos poner al grupo y dijimos pues podemos usar el 'lemon' del juego que nos representa y 'grass' fue porque quisimos meterle un concepto al grupo de estar al aire libre, de estar en el pasto, jugar un poco más alejados de los juguetes típicos electrónicos.

Imagino que en todo este tiempo habrá habido un buen cambio porque empezasteis muy pequeños y siendo uno más en el grupo, ¿cómo vivisteis la marcha de vuestra compañera Jelly?

Nathan: Fue una decisión que ella tomó junto a su familia, pero que no ha cambiado en absoluto nuestra relación con ella. Nosotros le seguiremos deseando el éxito del mundo en lo que ella decida hacer y, bueno también nosotros vamos a continuar con el proyecto. Vienen un montón de cosas para 'LemonGrass': desde el estreno de nuestro sencillo en el 'Coca-Cola Music Experience' y ese mismo día salen a la venta unos boletos para el recinto más importante de México que es el Auditorio Nacional con diez mil personas de capacidad y seguiremos avanzando, siempre deseándole a ella el mayor de los éxitos.

“A todos en un futuro nos gustaría hacer una colaboración con un cantante español”

Con todo esto no es difícil pensar que vuestro día a día es un poco loco: estudios, giras, promociones… ¿cómo os organizáis tan bien?

Yael: Para nosotros el estudio siempre ha sido una parte básica como para cualquier niño. Siempre lo mantenemos en nuestra vida y no lo queremos dejar por estar en 'LemonGrass' y nos apoyan mucho en eso. Intentan cuadrar nuestros horarios con los ensayos para que podamos ir a la escuela. Y esto es bueno porque si en algún momento pasa algo en la vida, podemos tener un plan B. Y, sí a veces es muy cansado o tenemos días muy locos de tareas proyectos, apréndete esta canción… pero al final vale la pena porque estamos en lo que nos gusta y no vamos a dejar el estudio. Nos organizamos y lo logramos. Al final, salen las cosas.

Cuando tenéis un día para vosotros por completo, ¿en qué os gusta gastar ese tiempo?

Emiliano: Yo salgo a jugar al fútbol o con mis amigos para platicar

Paula: Me gusta hacer cosas con mi mamá porque normalmente no puedo estar con mi familia tanto y siempre que tengo tiempos libres trato de ir con mi mamá, papá o con mis hermanos a comer todos juntos o de compras. Me gusta también salir con mis amigos porque a veces es muy difícil que nos veamos. También me gusta mucho tocar el ukelele.

Ivanna: Si tengo solo un día me encanta estar en mi casa descansando. Si me dan más tiempo, me encanta pasar el mayor rato con mi familia o ir al cine.

Yael: Yo a veces cambio. Me gusta ir al cine, con la familia o a veces sacar más tiempo para seguir aprendiendo guitarra. No me gusta hacer siempre lo mismo. Depende de mi humor.

Nathan: Yo soy similar a Yael. No es que tenga una rutina. Depende de si tengo tarea, que entonces haré la tarea o decido salir a comer con mis papás. Me gusta el cine, dedicarme un rato al piano, a la guitarra, a salir con mis amigos y también formo parte de una institución en México de scauts y me gusta hacer esas actividades.

De vosotros, ¿quién es el más activo en las redes sociales?

Sophie: Probablemente, Ivanna, Paula y Nathan con las fotos. Yo soy más de stories contando mi vida (risas).

Lo que más queremos es que nuestra música llegue a mil lugares más

Desde que empezasteis vuestra gira ‘Neón tour’ en mayo, os han pasado muchas cosas, ¿nos podéis contar alguna?

Ivanna: Pues sí, han pasado muchas cosas y precisamente en el Coca-Cola Music Experience estrenamos vestuario, nueva canción 'Pensando en ti' que cantamos en vivo y en 2020 estaremos en México en el recinto más importantes de México y esto está siendo el mejor de los entrenamientos.

Sophie: Ojalá después de esto nos den la oportunidad de volver a regresar a España. Queremos ver Barcelona, Canarias o, bueno cualquier lugar de acá encantadísimos de ir. Lo que más queremos es que nuestra música llegue a mil lugares más.

¿Cuál es la anécdota que más recordáis de risas cuando estáis solos de gira?

Nathan: Hay muchísimas, pero creo que hay una que nos sigue haciendo mucha gracia. A nosotros, los chicos, nos gustaba molestar a ellas tocándoles el timbre de su cuarto de un hotel. Nosotros éramos mucho más pequeños por lo que ninguno alcanzaba al orificio de la puerta para ver quién estaba detrás. Entonces empezábamos a tocarles sin que ellas supieran quiénes éramos, pero llegó un punto en el que ellas pusieron la cámara del teléfono en el orificio y así vieron todo lo que hacíamos. Nos descubrieron y como nosotros no lo sabíamos seguimos haciéndolo y el vídeo de eso es muy chistoso.

Sophie: A ver si lo subimos algún día. Siempre lo contamos, pero no lo terminamos subiendo y es muy bueno, aunque también cuando Pau salió al escenario sin pegarse la pestaña del ojo (risas).

Los días antes de un gran concierto, ¿qué es lo que soléis hacer cada uno de vosotros por separado?, ¿Cómo vivís la cuenta atrás?

Sophie: Tratamos de no hablar mucho el día o mañana del show para reservar la voz, pero es imposible contenernos del todo. Yo hablo por los codos y cuando nos juntamos, peor.

Emiliano: Sí que es verdad que nuestra coach de canto nos recomienda tomar mucha agua y el descanso

Ivanna: También un mes antes nos preparamos con muchos ensayos para tener las mejores condiciones físicas y estar como ágiles para poder llegar a todo a un concierto de horas. Son muchas horas, cantando, saltando, bailando y hay que reservar las fuerzas.

'Pensando en ti', ¿es una indirecta a alguien?

Paula: Es un sencillo que supone el cambio de LemonGrass. Empezamos ese cambio con 'La, la, la' y sigue con 'Pensando en ti' porque a nosotros lo que nos gusta es hacer música con la que nos sintamos identificados y que también puedan nuestros 'lemoners' sentirlo así. Ellas van creciendo con nosotros a medida que nosotros también lo hacemos. Siempre tratamos de que cuando hacemos música nueva, tocar los temas que vives en esa época. 'Pensando en ti' trata de cuando quieres mucho a una persona y probablemente ya no está contigo por algún motivo, pero la sigues queriendo y te sigue pareciendo muy importante. No va por nadie, solo queremos que la gente se identifique porque es una historia muy común entre todos.