Caronte demuestra que Miguel es inocente pero todavía está acusado de abuso de menores: "Deberían de inhabilitarte de por vida"

Miguel, en su declaración, aseguró que era inocente. Estuvo esa noche con Alicia en el hotel pero él no la mató. Julia le pide a Caronte que le defienda porque está segura de que él no lo hizo. Tras la aparición de unas imágenes de la cámara de seguridad en las que aparece saliendo del hotel a las 01.15 horas y no a las 00.15 horas, a Miguel se le ponen las cosas más difíciles.