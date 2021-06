Caronte acude al funeral de su madre: ¡Y consigue fugarse!

En el tanatorio, se encuentra con su familia y con Julia. Su exmujer le pregunta si sabe dónde está Guillermo, le ha llamado y no le contesta. Caronte no quiere decirle que está secuestrado y le explica que ha hablado con él antes y ha decidido no acudir al funeral.

¡Han secuestrado a Guillermo!

Durante la misa, la pareja de Julia recibe una llamada. Es Guillermo pidiendo auxilio. Caronte no tiene otra y le cuenta a su ex que han secuestrado a su hijo. Con esta llamada no le tienen exactamente localizado pero sí saben la zona que es. Así que Aurelio ayuda a su amigo a fugarse durante el funeral. Solo le tienen que cubrir para que la policía no se dé cuenta de que no está.