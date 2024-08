Vecinos del barrio madrileño de Usera denuncian la gran presencia de tarjetas sexuales en las calles: “Es repugnante”

Estos vecinos denuncian que divisan por las calles de su barrio a mujeres que han sido forzadas: “Yo he llegado a ver llevar a una chica que no se tenía en pie y la llevaban forzada. Todo eso, como vecinos, lo hemos pasado a la Comisaría de Usera. Puede haber trata de blancas, explotación, puede haber de todo ”, alertan.

Cuando nos dirigimos a los locales, que se encuentran en el mismo barrio de Usera, en uno no abren la puerta y en el otro, el hombre, con acento extranjero, asegura no saber la respuesta de si regenta o no un prostíbulo: “No lo sé, no lo sé. Yo solo vivo aquí. No lo sé”, balbucea.