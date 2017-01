'Tú, yo y mi avatar' cierra su casting, muy pronto podrás verlo en Cuatro

Amar, ligar…. ese gusanillo en el estómago que da el sentirte atraído por alguien y la consiguiente angustia de no saber si uno es correspondido. ¿Seré su tipo? ¿Estaré a la altura? Pues todo esto del cortejo ha cambiado una barbaridad en los últimos años. Antes utilizábamos a un amigo o a una amiga para acercarnos a esa persona que tanto nos hacía tilín en la discoteca, después usamos las redes sociales… y ahora llega un método revolucionario: el uso de avatares.

¿Cuántas veces te has guiado por el físico a la hora de buscar el amor? ¿Cuántas veces te han juzgado por tu aspecto, sin llegar a conocerte realmente? Gracias a los avatares esto no te pasará nunca más. Gustarás por quien eres, no por tu aspecto. El casting ya está cerrado pero muy pronto podrás ver a los candidatos de 'Tú, yo y mi avatar' que buscan el amor en Cuatro.

Alejandro, un aventurero que hace disparetes por amor

Alejandro tiene 31 años y es de Sevilla. Es un hombre polifacético: novillero, jockey, viajero y sobre todo romántico empedernido. Ha recorrido medio mundo por trabajo y el otro medio por amor. Pero todas sus relaciones le han salido rana, y eso que incluso le ha rezado a la virgen del Rocío. Ahora busca a esa chica especial que ocupe su corazón, con la que recorrer el planeta en clase preferente.

Nerea, es una mujer de carácter

Nerea tiene 26 años y es de Madrid. Es una futura enfermera con mucho carácter y afirma que le cuesta confiar en los hombres. Espera encontrar a un chico que cocine para ella porque reconoce no sabe ni encender la vitro. A cambio promete diversión con cualquier plan loco, ya sea en una fiesta de disfraces, una acampada o un ring de boxeo.

Nina, una modelo con un físico espectacular

Nina Tiene 25 años y es de Castellón. No pasa desapercibida. Modelo internacional, con curvas de infarto, ha viajado por muchos países sin encontrar el amor en ninguno de ellos. La mayoría de las veces por culpa de su espectacular físico, que provoca que solo la juzguen por su cara bonita sin descubrir su interior.

María, la apasionada de la cultura

María tiene 22 años. Esta madrileña es modelo y estudia lenguas modernas. Se considera una chica especial y no tiene pelos en la lengua, "digo las cosas tal y como son". María considera que está buena, "la gente me lo dice y yo me lo creo". Le gustan los hombre y las mujeres, "yo creo que en la vida hay que probar un poco de todo". Busca una persona que le recuerde qué significa enamorarse.

Aitor, el moderno del pueblo

Aitor tiene 28 años. Este alicantino es un moderno del pueblo. Se conoce a todas las chicas de su pueblo de Alicante por eso quiere ampliar su agenda amorosa. Es un caradura, con mucho morro y sobre todo con mucha barba. Porque para él su barba es sagrada: "llevo 2 años con esta barba y somo me ha dado alegrías". Busca una chica diferente al resto y con mucha personalidad, que quiera conocerle a él y a su particular look.

Alfredo, el abogado hipster

Alfredo tiene 32 años y es de Madrid. Se define como abogado de día y hipster de noche. A lomos de su flamante descapotable visita todo tipo de exposiciones y obras de teatro underground. Su historial sentimental está plagado de chicas florero, pero ya está harto. Porque lo que Alfredo busca ahora es su media naranja alternativa, una chica a la que pueda valorar por su interior: "busco una chica legal".

Matías, el boxeador argentino

Matías tiene 31 años y vive en Barcelona. Es un boxeador argentino que busca a una mujer que le golpee directo al corazón. Se ha dedicado al mundo de la moda y ahora al del deporte de manera profesional. Es divertido, descarado y muy seductor: "si me gusta una chica, voy a por ella". Le gustaría enamorarse de una chica segura de sí misma y que no le deje noqueado sentimentalmente.

Sonia, la china de Mallorca

Sonia tiene 28 años y le llaman la 'China de Plama de Mallorca' por sus rasgos asiáticos. Sin ningún tipo de reparo se considera "sexy, cariñosa y cachonda". Tiene claro que lo que más le gusta de un hombre es su culo y que lo busca más con estilo pijo porque "para poligonera ya estoy yo". Está segura de que la persona que la elija no se va a arrepentir de estar con ella y quiere dejar claro que el físico no le importa, ya que su último novio "era un cardo borriquero".

Patricia, la binguera del amor



Patricia tiene 38 años y trabaja en un bingo. Después de una mala experiencia en el amor quiere que "vuelva su felicidad y su color de rosa". Con una hija de 12 años se define como un poco obsesiva en casa, "soy una maruja integral". A pesar de que le dicen que se fija mucho en el físico, ella solo busca un hombre que la cuide, pero "sin ser cansino".



JAVI, El Will Smith andaluz

Javi tiene 27 años y le conocen por 'el Will Smith andaluz', pero el se considera "unico". Lo tiene claro: " Soy guapo, no me hace falta que nadie me lo diga, y soy flamenco 100%". Ve muy complicado encontrar al amor de su vida en este programa porque nunca se ha enamorado, pero tampoco descarta la posibilidad. Además, Javi se define como "muy superficial" y cuenta que nunca ha estado con "una tía fea".