Nuria Roca presentará ‘Singles XD’, el primer dating show diario y en directo de Cuatro

“Me encuentro ahora mismo pletórica de felicidad” , explica Nuria Roca. “Vuelvo con mucha ilusión a esta casa, Mediaset España, donde siempre me he sentido muy a gusto y donde me voy a reencontrar con grandes amigos en un género como es el ‘dating show’ que nunca he tocado y con un formato como ‘Singles XD’ que propone muchas novedades. Alejarse un tiempo de la televisión ha hecho que ahora tenga muchísimas ganas de abrazar este proyecto con fuerza” .