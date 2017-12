Francesco Carrión: “Cuando me enamoro, soy un poco calzonazos”

cuatro.com

Fran es un chico de 28 años, natural de Valencia pero ha estado viviendo en tantos sitios que se considera “ciudadano del mundo”. De hecho, su primera lengua no fue el español. Le gustan los deportes de todo tipo pero sobretodo ha practicado fútbol. Llegó a jugar en los juveniles del Levante. También le gustan las manualidades y actividades prácticas, se considera “un manitas”.

Se define como una persona exigente, sincera, cabezona, bromista y soñadora, aunque es consciente de que, a veces, estas virtudes pueden convertirse en sus peores defectos. Es una persona amable, extrovertida y abierta con la gente. A veces es muy impulsivo, cuando se empeña en algo no para hasta que lo consigue. Siempre intenta ayudar a sus amigos en lo que haga falta. Aunque no tiene un mal despertar, sí que tiene de vez en cuando un pronto un poco malo. No le gusta que le molesten cuando está concentrado en algo, cree que es porque es una persona poco constante.

MODELO DE PROFESIÓN

Su sueño desde pequeño era ser futbolista, pero un día una agente de moda le descubrió haciendo la compra en un supermercado cuando solo tenía 17 años. Se ha dedicado a la moda durante ocho años y ha trabajado para grandes firmas como Dior, Victorio y Lucchino o Mario Testino.

Como se ha dado cuenta de que es muy difícil vivir de la moda, actualmente lo tiene que compaginar con trabajos en la hostelería y como masajista. Le encanta viajar y gracias a su trabajo de modelo ha vivido en China, Londres, Milán y París.

Es un chico ligón , sabe que es guapo y liga cuando quiere. Ha tenido solo dos relaciones largas y las dos terminaron por culpa de la distancia debido a sus cambios de residencia constantes por el trabajo.

SU CARACTER

Se considera un apersona de trato fácil, no le gusta quejarse por tonterías y busca una persona igual que él, con carácter pero que no se enfade con facilidad, bromista, sincera y que sepa lo que quiere. No le gustan las chicas que dudan . Reconoce que le gustan las chicas un poco cañeras , pero sin llegar a las manos. No soportaría una chica muy controladora y criticona. Aunque parece un chico duro, cuando está en pareja es muy cariñoso y le gusta pasar tiempo con su chica. Las tardes de pelis y series en el sofá son sus favoritas. Es detallista, le gusta cuidar y mimar a su chica y reconoce ser “un poco calzonazos” cuando está enamorado.

En cuanto al físico, no tiene preferencia entre rubias o morenas. Le gustan las chicas naturales, que se cuidan y deportistas. Jessica Alba es su prototipo de mujer favorito y reconoce que es más de culo bonito que de tetas grandes.

EN EL AMOR ES...

No está obsesionado con encontrar pareja pero reconoce que, en el fondo, es un romántico y le encantaría que apareciese esa persona para él. Le cuesta mucho encontrar a una chica porque busca una conexión especial. No entiende a la gente que cambia constantemente de pareja. Cree en la magia, no en las medias naranjas. Si algún día formase una familia, le gustaría adoptar a sus hijos. No cree que tus hijos tengan que ser de tu sangre para quererlos.

