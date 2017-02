Una víctima del acoso escolar "entre la ciudad y la selva" de sus compañeros

Así conoce Jesús Vázquez a la segunda protagonista de 'Proyecto Bullying'. Una niña de 13 años con mucho entusiasmo y energía positiva que no puede expresar cada día en su colegio. En su habitación no conserva fotos con sus compañeros porque no quiere recordar el acoso al que se siente sometida cada día de colegio. Es algo a lo que ya se ha acostumbrado, lo ha interiorizado hasta el punto de considerar que pasar desapercibida pueda llegar a ser un superpoder "para que nadie me llame la atención", explica.