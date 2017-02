'Proyecto Bullying': Auryn acompaña a Jesús Vázquez en su lucha contra el acoso escolar

Resulta difícil de entender que una niña con tanta vitalidad y energía positiva cargue con el insoportable peso del bullying a sus espaldas. En las paredes de su habitación conviven frases motivadoras que lleva totalmente interiorizadas con decepciones de amistades pasadas. Entre postales de animales y recortes de sus aficiones no hay fotografías de excursiones ni selfies con amigas. No las hay porque ella las ha ido rompiendo o quemando, "no quiero recordar" a esos "animales salvajes", explica.

La situación de acoso escolar que vive a diario le ha hecho acostumbrarse a los insultos y las agresiones de sus compañeros de clase. Su miedo le impide salir a jugar con el resto de niños y encuentra su refugio en la biblioteca de su instituto. Para frenar esta situación anormal 'Proyecto Bullying' necesita conocer a fondo la situación. Mediante un diario personal, la menor explica a cámara sus sentimientos cada día a la vuelta del instituto. Es el único modo que encuentra de expresarse pues, según cuenta ella misma, se siente angustiada por decir a alguien todo lo que sufre a diario. Entre sus duras palabras se encuentra una sentencia que apunta directa al centro en el que estudia: "No se lo digo a la profesora porque sé que no va a hacer nada con el compañero", explica la niña:

Para poder entender la cruda realidad que sufre esta pequeña de 13 años, Jesús Vázquez propone a su familia emplear una cámara oculta que grabe cada situación. Mediante un dispositivo escondido en su mochila, la niña puede grabar cada insulto y agresión que sufre en las clases y pasillos de su centro escolar. Con esto, 'Proyecto Bullying' pretende dar visibilidad a una realidad de la que mucha gente se siente ajena. Aunque la propuesta del visionado llega a los responsables del instituto, a sus compañeros de clase y a los padres de estos alumnos, tan sólo acceden a ver estas duras imágenes los padres de la víctima del acoso:

El dolor de una madre que debe ser consolada por su propia hija mientras dice con dureza que los acosadores de su pequeña "son monstruos, no tienen respeto a la vida…" no conmueve al instuto que, una vez más, se niega a colaborar. Sus alumnos tampoco poseen la valentía de dar un paso al frente para apoyar a su compañera ante los abusones.

Para saber hasta qué punto un centro escolar puede desvincularse de un caso de bullying interno contactamos con Robinson Guerrero, abogado especialista en la defensa de víctimas de acoso escolar. Sus palabras son claras: aunque los colegios suelen optar por negar la mayor, el Código Civil sitúa la responsabilidad en los centros escolares ante cualquier cosa que le pase a un niño dentro del colegio.

Aunque otros se escondan, Jesús Vázquez continúa dando la cara y apoyando a la menor que le ha pedido ayuda. Así acude a la Fundación ANAR en busca de otros jóvenes que hayan salido del pozo en el que su protegida se encuentra encerrada. Jesús ha querido sumarse a los testimonios que cada chico y chica ha compartido con el programa y ha contado su dura experiencia como víctima de bullying: "Me llamo Jesús, tengo 51 años. Sufrí bullying desde los 11 hasta los 16 porque era gordito, porque tenía gafas, porque tenía un acento diferente al de mis compañeros -porque era gallego- y porque también era un poco afeminado. Me insultaban, me esperaban a la salida del cole para pegarme, me pusieron un mote que era ‘Vaca Gallega"

Para terminar este proceso positivo que ayude a esta víctima a salir del acoso, 'Proyecto Bullying' ha contado con la ayuda de Auryn, el grupo que ha conquistado a muchos chicos y chicas de la edad de nuestra protagonista. Además de pasar un momento positivo entre risas y un divertido karaoke, los integrantes del grupo han lanzado un mensaje que ha dejado huella en la vida de estos menores, especialmente el de David: "Las cosas pasan, al final creces y te das cuenta de que todos tenemos algo que ofrecer al mundo. Si hay gente que no lo sabe ver no hay que darle más importancia, seguro que hay gente a tu lado que te quiere y que está esperando verte sonreír. Siempre que estéis mal miraros al espejo y decir 'yo valgo y para algo estoy aquí".