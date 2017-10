La exnovia de Morate murió por asfixia con una brida que redujo el diámetro de su cuello de 23 a 8 centímetros

Marina Okarinska murió de forma "violenta, por estrangulamiento por asfixia mecánica" después de haber recibido un golpe en la parte posterior del cráneo que no le produjo fractura pero la dejó "inconsciente y absolutamente indefensa".

Igualmente, se ha aportado como dato que por "instinto de supervivencia" la víctima intentó "liberarse del obstáculo que le impide respirar", por lo que se provocó cuatro estigmas que derivaron en el depósito de restos de sangre en las uñas de su mano derecha no compatibles con sangre de varón.

Sin embargo, la brida "no se dejó en el cuello suficiente tiempo como para producir lesiones hemorrágicas", dado que, "durante la agonía", el corazón "no bombea igual que con vida porque no tiene fuerza y late solo unos segundos" después de dicha maniobra, tras la que deja de latir "de manera inmediata".