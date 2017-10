Al minuto: Cataluña, al borde de la DUI y el 155

Después del intenso día de ayer en el que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni declaró la independencia de Cataluña ni convocó elecciones, hoy hay prevista dos citas. La primera en el Senado, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la aplicación del artículo 155: "No hay más alternativas que acudir a la ley para hacer cumplir la ley". La segunda cita es en el Parlament donde se debatirá y voatará la DUI.

11.05 Toma la palabra el senador del PSOE, Ander Gil."El PSOE siempre estará con la Constitución. Nosotros hoy apoyamos la Constitución frente a la arbitrariedad; por eso estamos con la Costitución y no con el Gobierno y por eso planteamos mejoras evidentes a su planteamiento".

10.54 Barreiro se pregunta "por qué no ha venido el presidente de Cataluña" y responde que "solo se me ocurre una respuesta: porque entiende de imposiciones y no de diálogo".