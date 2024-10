Todos en la banda participan por amor al arte , que diríamos, o a la música, en este caso. No hay remuneración alguna, ni tampoco lujos, como detecta el equipo de ‘Volando Voy’ al visitar la sala en la que ensayan semanalmente. Jesús Calleja se pone manos a la obra para encontrar una nueva sala de ensayo y que pueda continuar así la tradición musical que tanto anima a los vecinos de Arenas.

“Me enamoró. Vine aquí de casualidad, porque no había venido nunca, y fue llegar, que venía de Madrid, vi toda la Sierra de Gredos y me dio como un golpe el corazón, sentí que era mi lugar”, cuenta Alberto, de raíces sorianas.