Nacho Abad se pone serio con Ramón Espinar: "Te pido que no vuelvas a decirme que no se te deja decir la verdad"

En ese momento, Antonio Naranjo le interrumpía porque para él no estaba diciendo la verdad y los dos se ponían a hablar a la vez. Nacho Abad , queriendo zanjar el tema y poner orden en el plató, pedía silencio a los colaboradores, pasaba a otro tema y Ramón Espinar apuntaba: "Entonces la verdad no se puede decir y se dice la mentira".

Este comentario del periodista, no ha sentado nada bien al presentador de 'En boca de todos', que se dirigía a él y le decía: "En este programa nadie te censura nunca nada. Te pido por favor que no vuelvas a decirme jamás que no se deja decir la verdad, porque yo te dejo que digas lo que te salga del pie. Hemos perdido dos minutos y a la gente esto no le interesa nada".