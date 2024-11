Iker Jiménez y Carmen Porter arrancaban un nuevo programa de 'Horizonte' a solas en el plató. Los presentadores querían dirigirse a todos sus seguidores, a los cuales les dieron las gracias por el apoyo recibido.

"Mucha gente que llamaba a esta casa preguntando si Iker iba a seguir o no. Yo quiero dar un mensaje a Alessandro Salem, que es el manda aquí. En el momento en que todo empezó, que es cuando este equipo se va con una antena ha contar lo que no se había contado, Alessandro Salem desde el primer instante me dice por teléfono estando yo en Valencia 'Iker, estoy contigo'. ¿Saben lo importante? Que él no tenía ni el vídeo, ni los datos, ni sabía... Eso es importante. Los directivos no son solo personas temerosas, como son otro ámbitos de la comunicación, hay algunos con agallas. Me dijeron 'Tranquilo, yo sé cómo eres'. Porque yo estaba alucinado de lo que venía", comenzó diciendo Iker Jiménez.

A continuación, el presentador destacó el apoyo masivo que había recibido el programa. "Saben perfectamente lo que ha pasado (...) ¿Qué ha pasado y nadie esperaba? Que vosotros, amigos, de toda condición, raza, cultura, ideología... La red, el pueblo, ha dicho 'no, por aquí no'. Quizá porque sabíais que no era el caso de Iker Jiménez y de mi libertad, hablamos de la libertad en general", apuntó.

"A los que canceláis. A los que habéis tomado la redes como campo de batalla. A los que amedrentáis a las empresas. A los que sabéis que muchos son temerosos y van a agachar las orejas... ya vale. Porque creemos en la libertad. Estamos hartos de maquinaciones. Sois siempre los mismos", añadió.