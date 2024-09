El fuerte testimonio de Lydia Sempere que ha impactado a Jesús Calleja: "Me intentaron secuestrar"

Lydia Sempere ha recordado en 'Volando voy' el intento de secuestro que sufrió cuando un día salió a correr

La historia de la piloto de automovilismo Lydia Sempere es una historia de superación absoluta. Desde pequeña quería ser piloto, pero nació sorda. Tras una vida de esfuerzo y trabajo, lo consiguió. Un testimonio que ha dejado impresionado a Jesús Calleja. Pero iba a ser una de las confesiones de la piloto una vez subidos en el helicóptero de 'Volando voy' lo que iba a provocar que el presentador se quedase a cuadros.

Era el propio Jesús Calleja quien le preguntaba si es verdad que la intentaron secuestrar, a lo que Lydia no tardaba en señalar que "sí": "Fue en 2013. Yo hago mucho deporte desde muy pequeña... estaba en mi casa y sobre las 16.00h o 17.00h le dije a mi hermana que iba a salir a correr". Fue en ese momento cuando Lydia llegó a un camino principal donde no suele haber muchos coches: "Pasó una furgoneta, paró y me preguntó algo que en ese momento no entendí. No entendía lo que me estaba diciendo".

La rápida reacción de Lydia

La persona en cuestión le volvió a decir algo y automáticamente apareció otro hombre de la puerta de atrás de la furgoneta: "No me lo esperaba. Me cogió y me metió en la furgoneta. Fue todo muy rápido. Me cogieron y tenía el brazo sobre mi boca y en la otra mano tenía algo de cloroformo y entonces me quería dormir". Lydia, en ese momento, le plató cara a uno de ellos y le mordió el brazo: "No sabes hasta qué nivel. Muy muy fuerte".