El rotundo mensaje de Risto ante la gestión por la DANA: "No os dejéis etiquetar y menos por los mismos que os abandonaron"

"Este programa no puede callarse más . Para empezar, deciros que estamos con vosotros, entre ponernos del lado del pueblo o de los políticos y gobernantes nosotros lo tenemos claro desde el primer día", comenzaba reflexionando Risto Mejide, a lo que añadía: "Estamos con la indignación, estamos con la impotencia y con la gente que lo ha perdido todo. Por vosotros, os prometemos que, como siempre, vamos a ser implacables con los unos y con los otros".

Nuestro presentador lanzaba un claro mensaje: "No os dejéis etiquetar y mucho menos por los mismos que os abandonaron. El uno porque no pidió toda la ayuda necesaria, el otro porque decidió no enviarsela igualmente".