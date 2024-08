El sindicato de Mossos, tras el informe que admite "errores en el dispositivo" para detener a Puigdemont: "Pedimos la dimisión de esta cúpula"

El dron aéreo con cámara que utilizaron los Mossos d’Esquadra para controlar la llegada de Carles Puigdemont a Barcelona el pasado 8 de agosto no enfocó al punto donde se encontraba el expresidente de la Generalitat, momentos antes de que emprendiese la fuga en coche. En su lugar, siguió a una comitiva que se dirigía al Parlament y perdió de vista al expresidente. 'Todo es mentira' ha conectado en directo con un Mosso para saber qué ocurrió exactamente.

Risto Mejide comenzaba la entrevista preguntándole a Albert Palacio , portavoz del sindicato de los Mossos, si estaba el "ánimo caldeado" entre el cuerpo policial de Mossos de'Esquadra con todo lo que está sucediendo en las últimas semanas. "Nosotros continuamos con lo nuestro. Aunque políticamente y cúpula policial siempre digan que son perfecciones la delincuencia que hay en Cataluña, no lo son. Por desgracia, cada día van a más e irán a más", subraya el portavoz del sindicato.

En cuanto al tema del dron, Albert Palacio asegura que desde el sindicato no han tenido acceso al informe que los Mossos entregaron el pasado martes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena , en donde se informa de los dispositivos que se utilizaron para detener a Puigdemont, los cuales hay que recordar que no impidieron su huida.

"Lo que sí creo es que en la rueda de prensa que dieron hablaban de tres drones y un helicóptero. Me sorprende que en un informe enviado al Supremo hablan solo de un dron" , señala. "Estarían cargando las baterías de los otros", bromea Albert. Sobre si existió algún tipo de connivencia entre los mandos de los Mossos y la dirección de Junts para que Puigdemont pudiera escapar, Albert Palacio cree lo siguiente:

"Con la mala imagen que están dando al cuerpo de Mossos d'Esquadra... para mí que no hablen más, cada vez que hablan nos dejan peor. Seguimos pidiendo el cese de esta cúpula policial, es imposible de aguantar. No hay autocrítica. El dispositivo no fue correcto y espero que después de todo esto se les abra expediente disciplinario".