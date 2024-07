El lado más desconocido del Ministro Óscar Puente: su pasado como actor de teatro

Óscar Puente se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la actual legislatura . Desde los debates de investidura, el que durante ocho años fuera alcalde de Valladolid no ha dejado de protagonizar polémicas , tanto en el Congreso de los Diputados, como fuera de él, por no hablar de que en X siempre tiene el gatillo preparado.

Ha sido esta abrupta llegada a la política nacional –en Valladolid y Castilla y León era más conocido– la que lo ha colocado en primera plana un día sí y otro también. Eso no parece haber afectado al actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible , sino todo lo contrario. Y es que Puente se mueve a las mil maravillas frente a los focos, jugando el papel que parece haberle encomendado Pedro Sánchez y, probablemente, disfrutando con ello.

Buceando en su biografía, quizás encontremos la explicación a su pasado como actor de teatro . Y cuando hablamos de actor de teatro lo hacemos desde un punto de vista profesional, es decir, no es el caso de que Puente hiciera sus pinitos sobre el escenario, sino que fue uno de los principales actores de una versión de “El avaro” que llegó a estrenarse incluso en París.

Tal y como publicó El Norte de Castilla en 2018, la vocación por el teatro le llegó cuando estaba estudiando Derecho. Fue tal el amor por este arte que Puente no dejó de compaginar ambas actividades incluso cuando trabajaba en un despacho de abogados en Madrid.

En la misma entrevista en El Norte de Castilla, en 2018, Puente explicaba lo siguiente: “Juan Antonio Quintana saltó a la televisión para hacer 'Ana y los siete', después de que lo fichara la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid y ahí ya se cortó todo. Lo dejé con 31 años y estuve cinco años pasándolo muy mal. Iba al teatro y sufría. Tenía un gusanillo total. Luego se pasó y ahora ni me lo planteo. Ya no me veo ahí”.