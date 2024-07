El llamamiento de 'Perjudicados por el Bernabéu', hartos de los ruidos: "Se están incumpliendo los límites de una manera brutal"

Tras las reformas en el estadio Santiago Bernabéu , este lugar se está utilizando para multitud de eventos que están llevando de cabeza a los vecinos que viven a los alrededores. Solo en este mes, se enumeran como seis conciertos de cantantes tan conocidos como Luis Miguel o Karol G. El Ayuntamiento de Madrid ha indicado que no puede hacer nada, solo sancionar tras la realización del concierto. 'Todo es mentira' conectaba con el presidente de 'Perjudicados por el Bernabéu' para hablar de este problema.

Además, añadía, que están todas documentadas porque asegura que han hecho unas mediciones con empresas especializadas, que sobrepasan entre 10 y 15 veces, los límites permitidos : "Es un auténtico disparate". Y esto no ha terminado, ya se esperan otros 11 conciertos y 5 ensayos, es decir, otros 16 días de ruidos. Vamos a tener más conciertos que partidos.

De la carta del Ayuntamiento, indicando que solo se puede sancionar a los organizadores una vez finaliza el concierto, Enrique señala que es alucinante, ya que la ordenanza de ruido deberían cerrar el estadio y leía la normativa: "Cuando hay un grave riesgo para la salud y se sobrepasan 10 decibelios en horario vespertino o diurno en 7, se debe suspender la actividad". Tras leer esto, Enrique subrayaba: "Aquí no se sobrepasan en 10 decibelios, se sobrepasan en 40 decibelios".

El presidente de 'Perjudicados por el Bernabéu' también confesaba, que en el Plan Especial del 2017 aprobado por Carmena no está permitido el uso del Bernabéu para eventos que no sean deportivos : "Solamente tiene licencia el Real Madrid y de obras, tanto es así, que en teoría ni siquiera tienen la licencia de funcionamiento".

Por si esto fuera poco, Enrique Martínez de Azagra señalaba, que es elemental que para utilizar un sitio para realizar conciertos, debe estar insonorizado y el estadio no lo está. Así mismo indicaba la imposibilidad de hacerlo: "Yo soy ingeniero y el estadio no está insonorizado porque no se puede, es imposible".