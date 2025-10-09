Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (09/10/2025)

Alice, la DANA, ya está descargando en el este del país. Analizamos su impacto y hasta cuándo va a durar.

Madrid vuelve a retar al Gobierno negándose a crear un registro de objetores de conciencia sobre el aborto

Compartir







Ayuso y el aborto

Madrid vuelve a retar al Gobierno negándose a crear un registro de objetores de conciencia sobre el aborto. Para Ayuso, es una lista negra. Hoy en la Asamblea ha dicho esto: "Váyanse a otro lado a abortar".Sesión muy tensa que se traslada a las redes. Sánchez responde diciendo que la libertad que prometía Ayuso es volver a los viajes clandestinos a Londres. Feijóo ha publicado una carta asegurando que garantizará siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción del embarazo pueda hacerlo. Veremos dónde se aborta más y dónde menos en España.

Nuevo informe de la UCO

Daniel Montero analiza el nuevo informe de la UCO que coloca a Koldo en el epicentro del control de dinero B y apunta al hijo de Ábalos.

Ya está aquí la DANA

Alice, la DANA, ya está descargando en el este del país. Analizamos su impacto y hasta cuándo va a durar.

Donald Trump logra el sí al Plan de paz en Gaza

Israel retirará las tropas en 24 horas. Trump viajará a Israel y Egipto para firmar con su gran bolígrafo la paz, a la espera de saber quién ganará el Nobel en 24 horas.