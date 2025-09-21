Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (21/09/2025)

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, en alerta naranja por lluvias y tormentas este domingo

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, en alerta naranja por lluvias y tormentas este domingo

Tres comunidades autónomas -Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares- están este domingo en alerta naranja (riesgo importante) ante la probabilidad de que se produzcan fuertes lluvias y tormentas, mientras que la alerta amarilla (riesgo para ciertas actividades) se aplica a otras ocho.

Según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan para esta jornada tormentas "muy fuertes" en zonas del norte y el este peninular, así como en las islas Baleares.

EEUU celebra el funeral de Charlie Kirk

En Estados Unidos se preparan para el funeral de Charlie Kirk, que estará rodeado de tensión y un gran despliegue policial. Las medidas de seguridad en torno al estadio de Glendale en Arizona son comparables a las de una 'superbowl'. Horas antes del memorial de Charlie Kirk ha sido detenido un hombre armado que se hacia pasar por policía.

Se espera que asistan cerca de 100.000 personas, a las que se les ha pedido un código de vestimenta patriótico. Habrá dicursos de su viuda y del presidente Donald Trump, que anoche elogió la figura y la influencia del ultraconservdor en los de EEUU.