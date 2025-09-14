Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (14/09/2025)

Las protestas propalestinas colapsan La Vuelta

La suspensión desata la euforia e indigna a Feijóo

Las protestas propalestinas han impedido acabar La Vuelta a España cuando ya estaban en Madrid capital los ciclistas. Grupos de manifestantes se han enfrentado a los antidisturbios en el Paseo del Prado. Ha habido cargas de la Policía y también lanzamiento de vallas y otros objetos por parte de algunos violentos. Todo ello a pesar de los 2.500 agentes de seguridad desplegados entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.

Cientos de manifestantes, con banderas palestinas, entonaban canciones para celebrar la suspensión de la etapa y coreaban, por ejemplo, temas como 'Bella Ciao'. Por otra parte, Alberto Núñez Feijóo, España acaba de hacer el ridículo internacional. En una carta en sus redes sociales, el líder del PP criticaba a Pedro Sánchez por sentirse "orgulloso" del comportamiento de unos pocos que lanzan vallas para protestar. Denuncia la violencia y se muestra en contra tanto de los atentados de Hamás como de la repuesta del Gobierno israelí contra la población civil palestina. Feijóo acusa directamente al Ejecutivo de inducir los altercados de hoy en La Vuelta y finaliza asumiendo que su postura es la mayoritaria en nuestro país.