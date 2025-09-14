Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (14/09/2025)

Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la explosión de Vallecas

La pareja del presunto asesino de Charlie Kirk está colaborando con el FBI

Explosión en un bar en Vallecas: los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia de la explosión registrada este sábado en un bar de Vallecas (Madrid), un suceso en el que han resultado heridas al menos 25 personas, tres de ellas en estado grave, ha informado esta madrugada el servicio de emergencias de la capital.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida en un sótano, bajo más de un metro de arena y escombro, en el edificio en el que ha tenido lugar la explosión, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito Puente de Vallecas, ha precisado Emergencias Madrid a los medios de comunicación.

El presunto asesino de Charlie Kirk vivía con su pareja, una mujer transgénero con la que compartía apartamento en Saint George, en el estado de Utah.

El presunto asesino no estaría colaborando con la policía, pero sí estaría ayudando en la investigación su pareja, que habría asegurado no saber nada de los planes de Robinson. Tampoco estaría, de momento, acusado de ningún delito relacionado con el asesinato del activista ultraconservador el miércoles.