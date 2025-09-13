Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (13/09/2025)

Una explosión en un local de Puente de Vallecas, Madrid, causa 25 heridos

Alertas de ataque en Polonia y Rumanía: Trump condiciona las sanciones a Rusia

Una explosión en un local de un edificio en el distrito madrileño de Puente de Vallecas ha dejado 25 heridos, dos de ellos graves y tres potencialmente graves. Los cinco han sido trasladados a los Hospitales La Paz y 12 de Octubre. La causa del suceso, en la calle Manuel Maroto, ha sido una "concentración de gases", según ha informado un portavoz de Bomberos del Ayuntamiento de la capital. Varios vecinos han tenido que ser realojados de sus viviendas debido a que la estructura del inmueble ha quedado dañada tras la detonación.

Por primera vez desde la II Guerra Mundial, las sirenas antiaéreas han sonado en el este de Polonia, en la zona fronteriza con Ucrania. Además, el Gobierno polaco ha emitido a través de los teléfonos móviles una alerta de ataque ruso, aviso que ha sido después cancelado. La misma tensión se ha vivido en Rumanía, que ha llegado a desplegar cazas al detectar la invasión de su espacio aéreo por un dron ruso que atacaba territorio ucraniano. Por otra parte, Donald Trump ha lanzado un ultimátum a la OTAN. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que solo aprobará sanciones a Rusia cuando los países de la Alianza Atlántica dejen de comprar petróleo a Moscú.