Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (13/09/2025)

Cinco desaparecidos en Mauritania al hundirse un barco de capital gallego

Cinco personas se encuentran desaparecidas en Mauritania después de que el pesquero 'Right Whale', de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3', que se ha hundido. Tres tripulantes españoles figuran entre los 21 rescatados con vida. El choque se produjo en una zona marítima cercana al puerto de Nuadibú, la segunda mayor ciudad de Mauritania, considerada como la capital comercial del país y cercana a la frontera del Sahara Occidental, donde operan varios barcos de pesca gallegos para capturar pulpo.

Fin de semana de máxima tensión en La Vuelta a España, que afronta este sábado su penúltima jornada de competición con un escenario protagonizado por las protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech. Unas manifestaciones que se han sucedido durante la ronda ciclista y que han dejado ya más de una veintena de detenidos. La Comunidad de Madrid, donde se disputan las dos últimas etapas, ha desplegado un dispositivo de seguridad con 1.100 agentes de la Policía Nacional y 400 efectivos de la Guardia Civil.