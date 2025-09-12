Logo de cuatrocuatro
Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (12/09/2025)

Con Alba Lago Noticias Cuatro 2025 Mediodía 12/09/2025
Las noticias, de la mano de Alba Lago

  • Jair Bolsonaro es condenado a 24 años de cárcel por el intento golpista

  • Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas en España para el próximo verano

Bolsonaro, condenado a 24 años de cárcel por el intento golpista

27 años de prisión. Es la condena del Tribunal Supremo al expresidente de Brasil por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva. El Tribunal Supremo, por cuatro votos frente a uno, le ha considerado culpable de cinco delitos. La noticia ha sido celebrada entre vítores y cánticos entre los opositores.

Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas en España

Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas en España para el próximo verano. Es el último paso de la aerolínea irlandesa en su pulso con AENA por las tasas aeroportuarias. Para este invierno, Ryanair ya ha recortado dos millones de asientos en sus vuelos desde nuestro país.

