Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (05/09/2025)

El fiscal general del Estado habla ante los jueces que le juzgarán. García Ortiz reivindica su presencia en la apertura del año judicial y defiende su inocencia. La presidenta del Supremo califica como inoportunas y rechazables las descalificaciones a la Justicia por parte de los poderes públicos.

Esta madrugada han retirado los restos del elevador en los que murieron 16 personas. Se sigue cuestionando el mantenimiento de lo que califican como un "dinosaurio tecnológico". Mientras, la empresa prepara indemnizaciones millonarias. Una tragedia que sacude a un país que vive del turismo.