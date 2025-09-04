Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (04/09/2025)

Tragedia en Lisboa, al estrellarse el elevador de Gloria

Tragedia en Lisboa, al estrellarse el elevador de Gloria

Ya son 16 los muertos en el accidente del funicular de Lisboa. Portugal está de luto y se pregunta por el mantenimiento de una de las principales atracciones turísticas con 140 años de antigüedad. En España tenemos instalaciones similares sometidas a severas medidas de seguridad.

El cambio climático está detrás de la devastadora ola de incendios de los países mediterráneos

La ciencia lo confirma hoy que el cambio climático agravó la ola de incendios que ha quemado 400.000 hectáreas en España, y a otros países de la cuenca mediterránea como Grecia y Turquía. Sin el calentamiento global, no se habrían producido las condiciones de calor extremo, sequedad del ambiente y fuertes vientos que avivaron el fuego.