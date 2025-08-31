Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (31/08/2025)

Bombardeos sin fin sobre Gaza

El Ejército israelí masacra el enclave palestino sin descanso. Los ataques dejan 70 muertos más en las últimas horas y sólo esta mañana han asesinado a una veintena de personas. Bombardeos indiscriminados como el perpetrado ayer en Ciudad de Gaza o el llevado a cabo contra un campo de refugiados en el centro de la Franja, en el que hay población enferma, herida y hambrienta en medio del bloqueo y la devastación que provoca Israel.

Contra el genocidio en Gaza, parte este domingo de Barcelona una flotilla humanitaria, con la activista Greta Thunberg a la cabeza, para intentar romper el bloqueo israelí y crear un corredor de ayuda. Por otra parte, judíos disidentes en España alzan su voz contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu. No en mi nombre, repiten, para recordar que un pueblo que fue víctima de un exterminio no puede apoyar las atrocidades en Oriente Medio.