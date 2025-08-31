Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (30/08/2025)

Regreso a casa tras las vacaciones: se acabó lo que se daba

Desalojan un tren por un incendio: evacuados 200 pasajeros

Compartir







Regreso a casa tras las vacaciones: se acabó lo que se daba

Cuenta atrás para retomar la rutina después de las vacaciones de agosto que algunos están todavía apurando. Vemos el transcurrir de maletas y más maletas en las recepciones de los hoteles, en otras muchas residencias, en los aeropuertos y en las estaciones ferroviarias. Por carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) calcula cinco millones de desplazamientos hasta este domingo.

Desalojan un tren por un incendio: evacuados 200 pasajeros

Para esta Operación Retorno se habían programado más de 4.000 trenes entre este pasado viernes, 29 de agosto, y este lunes, 1 de septiembre. Hoy se ha producido una nueva incidencia que ha obligado a evacuar a 200 pasajeros de un AVE de la línea Almería-Madrid al incendiarse uno de los vagones. Este hecho ha provocado retrasos de horas en otros trenes.