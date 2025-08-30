Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (30/08/2025)

Tragedia migratoria en la ruta canaria

Doble revés judicial para Donald Trump

Compartir







Tragedia migratoria en la ruta canaria

Terribles imágenes de las víctimas del último naufragio, que se convierte en uno de los más graves en la ruta canaria de la inmigración, la más peligrosa del mundo. Un nuevo drama frente a las costas de Mauritania. Hay al menos 70 muertos, decenas de desaparecidos y 17 supervivientes. A bordo del cayuco viajaban 144 personas procedentes de los países africanos de Gambia, Zambia y Senegal.

Doble revés judicial para Donald Trump

En Estados Unidos, doble revés judicial para el presidente del país, Donald Trump, en las últimas horas. Un tribunal suspende la mayoría de los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca y una juez recorta su política de deportación de inmigrantes. Los aranceles continuarán vigentes hasta mediados de octubre para dar tiempo al Gobierno a apelar ante el Tribunal Supremo.