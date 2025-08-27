Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (27/08/2025)

Los reyes muestran su apoyo a los afectados por los incendios de Castilla y León

Starship logra desplegar satélites y amerizar en el Océano Índico

Los reyes de España han visitado este miércoles algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal que ha arrasado la comarca zamorana de Sanabria y su Parque Natural, así como Las Médulas, en León, donde han conocido de primera mano la situación de los ciudadanos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas.

El supercohete Starship de Space X ha logrado por primera vez desplegar simuladores de satélites en el espacio y amerizar de forma controlada en el Océano Índico en su décimo vuelo de prueba. Tras la separación de las etapas, el propulsor descendió e inició con éxito su combustión de aterrizaje realizando un vuelo estacionario final sobre el agua antes de apagar sus motores y amerizar.