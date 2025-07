Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (07/07/2025)

2.000 vecinos de cuatro localidades de Tarragona no pueden salir de sus pueblos por el incendio en el Parque Natural

Ana Duato es absuelta de delito fiscal e Imanol Arias es declarado culpable

Compartir







Cuatro localidades de Tarragona, confinadas por un incendio

2.000 vecinos de cuatro localidades de Tarragona no pueden salir de sus pueblos por el incendio en el Parque Natural de Els Ports. Las llamas avanzan sin control. Los residentes han llegado a recibir mensaje de alerta para que cierren puertas y ventanas y no salgan a la calle. Ahora sí pueden moverse por el municipio pero no salir de él.

Ana Duato, absuelta de delito fiscal e Imanol Arias es declarado culpable

Ana Duato ha sido absuelta de delito fiscal e Imanol Arias ha sido declarado culpable. Los dos tuvieron estrategias distintas. El actor llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que redujera su petición de cárcel y así eludir su entrada en prisión. El principal condenado ha sido el asesor fiscal de los dos llamado Fernando Peña, quien tiene una pena de 80 años de cárcel.