Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (28/06/2025)

Manifestantes se movilizan frente a la Embajada de Hungría para exigir a Europa la defensa firme de los derechos LGTBI+

Manifestantes de la Federación Estatal LGTBI+ y otras entidades de la sociedad civil se han movilizado este sábado frente a la Embajada de Hungría en Madrid para la prohibición del Orgullo en Budapest y reclamar una actuación de la Unión Europea contra las políticas autoritarias y represivas sobre este colectivo.

Bajo el lema 'We are here: más democracia, más Orgullo, más Europa', el colectivo LGBTIQ+ ha alzado la voz en su Día Internacional en defensa de los derechos humanos y libertades, los cuales dicen que están menoscavando.

La mujer apuñalada en Almería no constaba en VioGén ni el marido detenido tenía denuncias previas

La Policía Nacional mantiene bajo custodia en un centro hospitalario, aunque fuera de peligro, a un hombre tras matar presuntamente a su mujer este viernes en Almería capital. El Ministerio de Igualdad está recabando datos sobre este suceso como presunto crimen machista.

Según han indicado fuentes policiales, el detenido se encuentra ingresado a consecuencia de un accidente con su vehículo en la subida a los baños de Sierra Alhamilla, en lo que todo apunta que habría sido un intento de suicidio. La Policía espera los resultados de la autopsia, que se realizará a lo largo del día.