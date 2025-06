Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (22/06/2025)

Ataque de Estados Unidos contra Irán

España consigue un acuerdo con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado el bombardeo por parte del Ejército estadounidense de las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo, siendo esta última la localización en la que se ha realizado la mayor ofensiva. Washington niega que este ataque sin precedentes sobre Teherán sea una declaración de guerra pero advierte de que, en caso de represalias, serán mucho peores. La operación ha sido llevada a cabo por 125 aviones militares, entre ellos siete bombarderos B-2 con 14 bombas antibúnker. Irán asegura que responderá y su Parlamento pide el cierre del estrecho de Ormuz, por donde sale el 20% del petróleo mundial.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en La Moncloa pero no para hablar de la trama de corrupción que pone contra las cuerdas al PSOE. El jefe del Ejecutivo ha anunciado, dos días antes de la cumbre en La Haya, un pacto con la OTAN para que España no esté obligada a subir el gasto militar al 5% del PIB. "Respetamos el deseo legítimo de otros países de aumentar su inversión en defensa, si así lo quisieran, pero nosotros no vamos a hacerlo", ha subrayado Sánchez, añadiendo que pasar del 2% al 5% "exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales" e incrementar "drásticamente" los impuestos.