Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (07/03/2025)

La cifra de mujeres en puestos directivos en España han descendido. No es el mejor dato en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Por suerte, en otros terrenos no retrocedemos, aunque no se avanza lo suficiente. La brecha salarial de género es uno de ellos. El cargo directivo más ocupado por mujeres es el de Directora de Recursos Humanos, que está muy cerca de la paridad con el 47%.