Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (23/01/2025)

Que los pensionistas pierdan 40 euros de media al mes es culpa del PP según el Gobierno y es culpa del Gobierno según el PP. Lo cierto es que los populares votaron que no al decreto con otras 80 medidas y lo cierto también es que el Gobierno puede solucionar su derrota activando otro mecanismo de urgencia que de momento no ha hecho. Mientras tanto, en la calle, sigue también la incertidumbre para los usuarios del transporte. Muchos hoy ya no han podido adquirir su bono gratuito.