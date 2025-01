Los trastornos de la conducta alimentaria crecen entre los menores de 12 años

Los médicos se muestran extremadamente preocupados ante la proliferación de este tipo de trastornos, que muchas veces son invisibles a ojos del resto: “A veces la pérdida de peso no es tan evidente porque son chicas que tienden a ocultarla, a veces usan ropa más ancha”. Al ser una situación excepcional y encontrarnos con pacientes tan jóvenes, los sanitarios no saben cómo será su evolución .

Los trastornos de la alimentación son una de las causas de muerte más frecuentes entre adolescentes. No hay que olvidar que estamos ante una enfermedad mental con consecuencias físicas , pero no siempre son tan evidentes, por lo que hay que estar muy atentos a las señales en los más pequeños: “Niñas más apáticas, más tristes, con irritabilidad”.

Magali, paciente de ITA, empezó con la enfermedad antes de los 12 años: “Me daba atracones y luego me iba a vomitar. No quería que entrase nada en mi cuerpo, tampoco bebía agua (...) Sentía un odio hacia mí que no era normal”. Los problemas de autoestima y autoexigencia están detrás de la mayoría de caso de TCA, pero los traumas infantiles y comentarios que escuchamos en el colegio también incitan de manera preocupante a desarrollarlos: “De pequeña me dijeron una frase que se me quedó muy marcada que es: ‘Tienes barriga de embarazada’”.