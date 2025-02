Be Mad tiene una cita las 22.00 horas con los fanáticos del mundo financiero. El canal estrena la película de la vida de Ennio Doris: " Ennio Doris: El Mañana También Existe ". El fundador del Banco Mediolanum y una de las figuras más importantes del sector financiero a nivel europeo, llega a la gran pantalla tres años después de su fallecimiento de la mano de la magistral interpretación del italiano Massimo Ghini.

El largometraje que se estrena esta noche en Be Mad “quiere compartir la visión, los valores y el espíritu” de Ennio Doris, “que son el real motivo del éxito de Mediolanum”. A través de más de 120 minutos, el filme hace un recorrido por la vida del multimillonario y empresario que empezó desde abajo: “Mi padre nació en 1940, en un pueblo pequeño, en una familia humilde, pero muy unida y con unos valores muy sólidos ”.

Su espíritu trabajador y empático fue el que le hizo fundar la empresa que le llevó al éxito en Europa: “Quería hacer la vida fácil a los demás y ayudarles a conseguir sus sueños, por eso creó Mediolanum en 1982”. Mediolanum no se consolidó como un banco cualquiera, sino como uno que estaba codo con codo con sus clientes: “Quería ser útil para las personas empezando por algo tan sencillo como ir a donde estaban los clientes y darlos lo que realmente necesitaban para cubrir sus necesidades financieras”.

Mediolanum se fundó en Italia, pero el éxito que ha tenido en nuestro país ha sido monumental, “hace 25 años lo trajo a España”. Sin embargo, todos “decían que era una locura , que no funcionaría, pero funcionó y muy bien”.

"Ennio Doris: El Mañana También Existe" no es una película cualquiera. No solo se centra en cómo llegar a tener el éxito de Doris, va más allá de eso, es una fuente de "inspiración para las personas que quieren y pueden cambiar las cosas, hacer del mundo un lugar mejor”: “La historia de mi padre es un ejemplo de que si crees en algo, tienes que luchar por ello aunque te digan que es una locura”, una historia lista para ser disfrutada en Be Mad esta noche a las 22.00 horas.