Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (29-12-2024)

Hoy 29 de diciembre se cumplen dos meses de la DANA de Valencia. Dos meses y aún así los afectados no han recibido todas las ayudas. No es tarea fácil por que hay datos oficiales muy confusos, pero apenas supone un seis por ciento de los mas de 16.000 millones comprometidos por el Estado, y más de la mitad no son ayudas directas.