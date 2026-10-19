Cuarto Milenio 19 OCT 2026 - 00:05h.

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Iker Jiménez reconoce al inicio de este ‘Cierre’ que suele olvidar todo lo que dice en esta sección que lo recuerda cuando lo ve en emisión, casi una semana después. Tras esto, el conductor de ‘La nave del misterio’ reflexiona sobre lo vivido hace unos días en Mallorca, donde acudió a un acto que tuvo lugar por el V aniversario de 'OkBaleares'.

Carmen Porter e Iker Jiménez acudieron a esta celebración donde recibieron el cariño y apoyo de muchas personas allí presentes: “El tema estaba muy revuelto. Cuando la gente mafiosa y con procedimientos mafiosos actúa con mentira, uno puede entender que habrá una vibración en otra onda y que se la va a encontrar”.

La reflexión de Iker Jiménez tras la dura semana para ‘Horizonte’

Y es que Iker Jiménez hace referencia aquí a un fin de semana muy tenso para ‘Horizonte’ por todo lo que se estaba publicando en algunos medios digitales en contra del programa: “También hay programas de alto alcance actuando de mafia”. Iker lamenta que se hable con mentiras y se trate de manipular, pero advierte que todo eso se resolverá fuera de la televisión.

Lo curioso es que Iker podría pensar que, en medio de este revuelo, salga a la calle y la reacción por parte de las 3.000 personas allí presentes es de lo más positiva: “Los coches me paraban en la carretera, en las grandes avenidas, salía de las tiendas… Que unas personas que se ven metidos en líos por contar lo que ellos consideran verdad y no callarse, alguien puede pensar que estás en peligro porque hay mucho zumbao y mucho lobotomozado que quiera dar un susto”.

“Los que sean enemigos dirán que estoy inventado y exagerando, que es un bulo, ¿no? Pero en Mallorca lo saben, en las calles, en la catedral, en el evento con cerca de 3.000 personas… Lo importante no es eso, sino lo que nos dicen en la calle. Es una sensación de hermandad y familiaridad”, añade Iker.

“Yo nunca voy a atacar de una manera mafiosa a un compañero porque no me voy a bajar a eso, yo no soy así, pero yo nunca menospreciaría el poder de algo que no está organizado. Yo no lo menospreciaría en ningún aspecto”, es parte de su reflexión. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.