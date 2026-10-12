Cuarto Milenio 12 OCT 2026 - 00:05h.

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Iker Jiménez comienza este ‘Cierre’ comentando lo sorprendente que es que grabe ‘Cuarto Milenio’ un lunes y el programa se emita al final de la semana y parezca que, en sus reflexiones, Iker haga alusión a cosa que han sucedido a lo largo de la semana: “Voy haciéndome viejo y me parezco más a Enrique de Vicente. Voy soltando profecías que, algunas, se cumplen, otras no”.

El conductor de ‘La Nave del misterio’ quiere reflexionar sobre algo que le resulta importante y es sobre la conspiración: “Hay temas que se tilden de conspiraciones y se exageran, pero son tan atractivos que calan en la gente, convencen a miles de personas y hay intereses por parte de grandes corporaciones. Es luchar contra una marea casi imposible porque cada uno consume lo que quiere”.

“Esas ideas tienen mucho arraigo y muchas veces, por pura asepsia, fui muy escéptico con temas de conspiración porque veía la manipulación de cosas. Los temas de conspiración ahora son los temas que más han subido porque calan. Pero cuando uno ve algunos movimientos, cosas que creía que eran fantasía, yo tiendo a pensar que igual sí que había algo de esto…

… he basado mi vida periodística muy en la no guionización. Me he acostumbrado a la espontaneidad, a lo que surja, por eso no entiendo que se guionicen las cosas en cuestiones graves, como la política. Toda esa espontaneidad que les aseguro que nosotros tenemos, no es tan clara en muchos ámbitos. Muchas cuestiones históricas te das cuenta que estaban escritas, como en un plató de televisión”.

De esta forma, Iker Jiménez asegura que en ‘Horizonte’ pueden pecar de muchas cosas, pero no de esta guionizados y se pregunta, en otros casos, “quién financia, quién inyecta dinero y hace saltar ciertos movimientos en ciertos momentos”. Al hilo de esto, Iker Jiménez ha reflexionado sobre las dos vertientes políticas de España y su manera de afrontar las crisis.

La reflexión política de Iker Jiménez: “La izquierda maneja mejor los teatrillos, la derecha no se moviliza igual”

“Los teatrillos influyen en un país, que saca a la gente a la calle, con buena fe, creyendo en lo que hace o, simplemente, dejándose llevar por un movimiento. Desde luego, en este aspecto, hay un área que lo maneja muchísimo mejor que la otra. La gente de la izquierda lo maneja muchísimo mejor y se ha demostrado en la historia. Da la impresión de que la gente más conservadora, de derechas, fachas, están en otras cosas o tienen otros intereses, no se movilizan igual”, añade. La reflexión completa, en el vídeo.