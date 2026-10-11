Cuarto Milenio 11 OCT 2026 - 22:35h.

Según los pastores del desierto de Gobi, el Allghoi Khorhoi existe y se esconde bajo las arenas del desierto Descubre más de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Descubre más de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Compartir







El Allghoi Khorhoi, más popularmente conocido como el gusano de la muerte mongol, es uno de los críptidos más célebres de la criptozoología. Se trata de una criatura legendaria de la que se dice que habita en las zonas más desoladas y arenosas del desierto de Gobi, entre Mongolia y China.

Su nombre se traduce literalmente como "gusano intestino" debido a su peculiar parecido con el órgano, un gusano de color rojo brillante o marrón oscuro, con una longitud estimada de entre 60 centímetros y 1,5 metros.

Este extraño ser de la criptozoología carece de ojos, nariz o patas visibles, por lo que es sumamente difícil distinguir su cabeza de su cola.

Los relatos de los nómadas del Gobi afirman que este gusano puede matar a distancia de dos formas: bien escupiendo un ácido corrosivo y amarillento altamente letal, o emitiendo potentes descargas eléctricas de hasta 600 voltios de intensidad.

Se cree que el Allghoi Khorhoi pasa la mayor parte del año hibernando bajo la arena del desierto y solo emerge a la superficie durante los meses más cálidos del verano.

Los primeros testimonios de su existencia

La criatura saltó a Occidente gracias al paleontólogo estadounidense Roy Chapman Andrews, quien documentó las creencias de los locales en su libro ‘On the Trail of Ancient Man’. A pesar de varias expediciones científicas que tuvieron lugar tras la publicación, no existe ninguna evidencia científica que demuestre su existencia real.

Para hablar de este extraño ejemplar visita la nave del misterio el naturalista y divulgador científico Álex Lachhein y lo hace con la historia de un pastor mongol que asegura haber visto al gusano acabar con la mitad de su rebaño: “Los que viven allí creen a pies juntillas que existe, todos los testigos lo describen exactamente igual, como el gusano de la muerte”.